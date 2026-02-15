Carnaval Mazatlán 2026 reúne a 33 mil personas

Más de 33 mil personas se congregaron durante la noche y madrugada del viernes en distintos puntos de Mazatlán para asistir al segundo día del Carnaval Internacional Mazatlán 2026 “Arriba la Tambora”, celebrado en Olas Altas, la avenida Del Mar y el estadio Teodoro Mariscal, donde autoridades municipales implementaron operativos de vigilancia para resguardar a los asistentes.

Protección civil informó que el evento con mayor afluencia se desarrolló en el estadio “Teodoro Mariscal”, que concentró a más de 16 mil personas durante la Coronación de la Reina de los Juegos Florales y el espectáculo musical dedicado al músico sinaloense Germán Lizárraga, en reconocimiento a sus 75 años de trayectoria artística.

En Olas Altas se reunieron alrededor de 12 mil asistentes, quienes recorrieron los espacios acondicionados para las actividades del carnaval. La zona mantuvo flujo constante de visitantes durante gran parte de la noche.

Mientras tanto, en la avenida Del Mar, a la altura de las letras representativas del puerto, se contabilizaron cerca de cinco mil personas que acudieron para participar en el ambiente festivo.

De acuerdo con la Coordinación Municipal de Protección Civil (PC), la jornada se desarrolló sin incidentes mayores, con presencia de personal preventivo en las áreas de mayor concentración.