Carne de cerdo de EE. UU., bajo investigación en México

A petición de productores de cerdo, el gobierno de México inició una investigación por prácticas desleales de comercio internacional contra las empresas de Estados Unidos que venden pierna y espaldilla de cerdo al mercado mexicano.

En el Diario Oficial de la Federación, la Secretaría de Economía publicó la resolución por la que aceptó las solicitudes de las empresas Alimentos Kowi, Alimentos Soles, Comercializadora Porcícola Mexicana, Proteína Animal y Sonora Agropecuaria.

El reclamo que presentaron esas empresas fue por “discriminación de precios y subvenciones”, porque Estados Unidos da subsidios a toda la cadena de producción del cerdo; por ejemplo, los productores estadounidenses de maíz y soya reciben apoyos que permiten que los granos se vendan a menor precio, lo que beneficia a los porcicultores.

Subsidios

Los porcicultores mexicanos “identificaron subsidios en toda la cadena del sector, conformada por productores de alimentos para cerdo, porcicultores y empacadoras, otorgados por el gobierno federal de los Estados Unidos y estatales, entre 2013 y 2024”, registrándose subsidios en los cinco principales estados productores de cerdo como Iowa, Minnesota, Illinois, Indiana y Carolina del Norte.

La dependencia dijo que el periodo investigado será comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024 y como periodo de análisis de daño el comprendido del 1 enero de 2022 al 31 de diciembre de 2024.