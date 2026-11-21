Las negociaciones para alcanzar un acuerdo de culpabilidad con Rafael Caro Quintero, fundador del extinto Cártel de Guadalajara, existen y van avanzando, informó una fuente del FBI.

La fuente añade que se va a presentar una propuesta formal en los próximos días. El 30 de noviembre, la Fiscalía y la defensa tienen que informar sobre el estado de esas negociaciones. Por ahora, no hay nada para que Rafael Caro Quintero pueda convertirse en testigo cooperante.

Declaran complejo el caso

Un juez federal de Estados Unidos (EUA) declaró en octubre complejo el caso contra Caro Quintero y su coacusado Ismael Quintero Arellanes, una decisión que da más margen para preparar el proceso, previsto para marzo de 2027.

El juez fijó entonces la comparecencia de este 20 de noviembre y estableció un calendario previo al juicio. Las defensas deberán presentar sus mociones antes del 18 de diciembre y la Fiscalía responderá antes del 22 de enero. Los abogados de los acusados podrán presentar réplicas hasta el 5 de febrero.

Caro Quintero, de 73 años y conocido como “el narco de narcos”, está acusado también de participar en el secuestro, la tortura y el asesinato en 1985 del agente de la Administración para el Control de Drogas (DEA) Enrique “Kiki” Camarena.