En respuesta a las críticas de la presidenta Claudia Sheinbaum y del presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, quienes llamaron carroñeros a los opositores de derecha, por supuestamente buscar sacar raja política de la desaparición de personas en México, el coordinador de los legisladores del PAN en la Cámara Alta, Ricardo Anaya, aseguró que ese calificativo es no reconocer la magnitud del problema, no recibir a las madres buscadoras, no ponerse del lado de las víctimas, ni convocar a la unidad nacional para atender el tema y dedicarse a insultar a los opositores.

En entrevista, Anaya dijo que esa palabra debe ser dirigido a quienes verdaderamente lo merecen.

“Los carroñeros son los que no quieren recibir a las madres buscadoras, los carroñeros son los que no quieren estar del lado de las víctimas, los carroñeros son los que se lavan las manos, los carroñeros son los que estando en el poder no resuelven el problema de la violencia y no ponen orden en México, como exigen las familias”, apuntó.