Carta de AMLO a Trump divide las redes sociales

La reaparición de AMLO ha generado un intenso debate a través de las redes sociales; algunos catalogan su regreso como una señal de preocupación entre él y su círculo cercano.

El politólogo Mario Campos, por medio de su cuenta de X escribió una serie de apuntes tratando de explicar su regreso a la escena nacional, destacando su relación anterior con el mandatario estadounidense.

Su carta es interpretada como una señal de unidad y liderazgo entre la 4T ante las presiones del Trump, consideró.

El analista Juan Ortiz en su cuenta de X trata el tema de la carta de López Obrador como un espaldarazo a Claudia Sheinbaum y los gobernadores morenistas acusados de supuestos nexos con el crimen organizado.

Entre la oposición también hubo reacciones: Kenia López Rabadán le pidió no meterse en las acusaciones de EE. UU. contra los políticos señalados por narcotráfico.

El presidente del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, criticó al expresidente llamándolo “narcopresidente” y de ser empleado del crimen organizado.

El vocero panista, Jorge Triana, se burló de la carta asegurando que López Obrador “está muerto de miedo” y que vendrán por él.