Cártel de Sinaloa y CJNG son prioridad de la DEA

El director general de la DEA, Terry Cole, afirmó que los cárteles mexicanos, particularmente los de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación (CJNG), son la son la prioridad número uno de esa agencia antidrogas.

A través de un mensaje difundido en redes sociales de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), indicó que “el pueblo estadounidense espera y merece que la DEA elimine esta amenaza, y eso es exactamente lo que estamos haciendo”.

Cole dijo que el fentanilo es una amenaza como nunca se había visto, “ha destruido familias, ha devastado comunidades y ha puesto a prueba a las fuerzas del orden en todos los niveles”.