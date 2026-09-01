Cártel habría realizado ataque con coche bomba

El artefacto explosivo que fue instalado frente a las instalaciones de la comandancia de policía del municipio de Ojocaliente, Zacatecas, fue detonado por integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que sostienen una disputa territorial en dicho municipio con integrantes de La Mayiza del Cártel de Sinaloa.

A finales del año pasado el CJNG difundió un video en redes sociales en donde amenazaron a directores de policía de varios municipios zacatecanos (el de Ojocaliente incluido) por brindar su respaldo al grupo del “Mayo” Zambada.

El video fue grabado por un grupo que se autodenominaba “Operativa FZ Zacatecas Nueva Generación”. Incluso en el mismo anticiparon ataques en contra de la policía estatal, a la que acusaron de formar parte del anillo de protección de los “MZ de Sinaloa”. No así hacia los integrantes del Ejército y la Guardia Nacional (GN) a quienes ofrecieron no atacar y a los que les garantizaron libre tránsito.

De acuerdo con informes de inteligencia del gobierno federal, la Operativa Fuerza Zacatecas empezó a internarse en el estado con hombres, armas y municiones proporcionados por la jefatura de plaza del CJNG del vecino estado de Aguascalientes que, como se sabe, es el grupo dominante en la entidad gobernada por la panista Tere Jiménez.