Cárteles mexicanos se expanden por Polonia

La marcha de los cárteles mexicanos continúa expandiéndose por el Viejo Continente, aprovechando su exclusivo “know how” en el rubro de la manufactura clandestina de metanfetaminas.

Luego de trabajar estrechamente durante años con delincuentes belgas y holandeses, en los últimos años han extendido sus relaciones con mafiosos polacos para la producción a escala industrial de los más refinados y potentes cristales de metanfetamina.

La Oficina Central de Investigación Policial de Polonia (CBSP) ha dado a conocer por lo menos tres investigaciones en curso que tienen nexos con México. Una está asociada al polaco Jakub Z, quien cayó en manos de la justicia cuando intentaba volar de Estambul, Turquía, a México, usando un pasaporte falsificado. Enfrentaba órdenes de detención europeas emitidas por el Departamento de la Oficina del Crimen Organizado y Corrupción de Polonia Menor, junto con otros tres presuntos criminales, uno fue detenido también en Turquía y otros dos en Holanda.

Desmantelan laboratorio

El 26 de septiembre del año pasado, la jefatura de Policía del Distrito de Bielsko Podlaski reportó el desmantelamiento de un laboratorio clandestino de metanfetamina: fueron detenidos cuatro mexicanos, se incautaron cerca de 120 litros de metanfetamina, equipo y cantidades significativas de productos químicos. El valor de la carga confiscada en el mercado negro superaba los 7 millones de zlotys; y de acuerdo con reportes periodísticos, los mexicanos eran originarios de Sinaloa.

El pasado 5 de septiembre, la CBSP reportó la intervención de otra guarida criminal equipada para la producción de metanfetamina de cristal a escala industrial. Estaba localizada en el poblado de Swiecie, a 320 kilómetros al norte de la capital, Varsovia; fueron detenidas tres personas, una de origen polaco y dos con pasaporte mexicano; incautaron 300 litros de metanfetamina y fenilacetona, así como tres toneladas de otros productos químicos utilizados en el proceso de producción de la droga sintética.

De acuerdo con Europol, la nacionalidad polaca es una de las más presentes en las redes delictivas activas en la Unión Europea (UE).

Entre las principales actividades de las bandas polacas, destaca el tráfico de cannabis, cocaína y precursores químicos, así como el contrabando de tabaco y el fraude fiscal. Además de Polonia, operan en Bélgica, Alemania, Países Bajos, Eslovaquia, España y el Reino Unido.