Casa Blanca condena “toda forma de violencia política”

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, condenó “toda forma de violencia política”, tras el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, ocurrido la noche del sábado 1 de noviembre.

“Estamos al tanto del asesinato de Manzo”, dijo Leavit en su conferencia de prensa, y añadió que “condenamos cualquier forma de violencia política en cualquier parte del mundo”.

Cuestionada sobre cómo ve Estados Unidos el trabajo de la presidenta Claudia Sheinbaum contra los cárteles, señaló que el presidente estadounidense la “respeta mucho” y “aprecia” la coordinación que existe con México, a la vez que mantiene la presión en el tema del tráfico de drogas.