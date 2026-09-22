Casa Blanca lanza Trump TV, tras veto a medios

La Casa Blanca dio un paso más en su enfrentamiento con los medios de comunicación y anunció el lanzamiento de “Trump TV”, donde la gente podrá seguir las actividades del presidente.

El lanzamiento se produce luego de que Trump vetara el acceso de CNN, MS NOW y Político a los eventos de la Casa Blanca.

Tras el veto de Trump, las principales cadenas de televisión de Estados Unidos: ABC, CBS, Fox News y NBC, acordaron suspender la cobertura conjunta de los actos de Trump.

Las cuatro cadenas, que comparten con CNN la responsabilidad de ofrecer cobertura televisiva de los eventos presidenciales, lo que supone la distribución de imágenes a todo el mundo, decidieron solidarizarse con sus compañeros vetados.