Casa Blanca rechaza plan iraní

La Casa Blanca rechazó con dureza el plan de 10 puntos presentado por Irán, al calificarlo de “ridículo, inaceptable y completamente descartado” por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en medio de una tregua que Washington define como “frágil”.

La portavoz presidencial, Karoline Leavitt, afirmó que el documento difundido por Teherán “no es el que está en discusión” y señaló que Estados Unidos trabaja en un plan de paz revisado basado en una propuesta propia de 15 puntos, condicionada a que el estrecho de Ormuz permanezca abierto.

En paralelo, defendió la ofensiva militar contra Irán y aseguró que Washington “alcanzó y superó” sus objetivos estratégicos.

Según precisó, en 38 días de operaciones las fuerzas estadounidenses atacaron “más de 13 mil objetivos” en territorio iraní.

Leavitt reconoció, sin embargo, que la tregua vigente presenta un escenario inestable. “Se trata de una tregua frágil”, afirmó, al evitar confirmar reportes recientes sobre nuevos ataques.

En el plano diplomático, la Casa Blanca anunció que el enviado Steve Witkoff y Jared Kushner viajarán a Islamabad este sábado, encabezados por el vicepresidente J.D. Vance, para mantener negociaciones con Irán.