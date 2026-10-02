Casa Blanca vuelve a excluir a CNN

La Casa Blanca volvió a excluir a CNN del grupo de periodistas encargado de acompañar al presidente Donald Trump durante un viaje a Texas y Oklahoma, profundizando el enfrentamiento con la cadena apenas una semana después de que un juez federal bloqueara el intento de la administración de restringir el acceso de CNN, MS NOW y Político.

CNN había sido designada para viajar con Trump, de acuerdo con la rotación del press pool distribuida el domingo por la Casa Blanca, pero posteriormente fue eliminada de la cobertura de la visita presidencial a una planta de camiones en Denton, Texas, y del posterior discurso del mandatario en Durant, Oklahoma.

“Es una flagrante violación de la Primera Enmienda y del debido proceso”, afirmó Theodore Boutrous, abogado de CNN y de los otros dos medios que mantienen una batalla judicial con la administración.

La decisión se produce una semana después de que el juez federal de distrito Amir Ali suspendiera temporalmente la política impulsada por Trump para impedir el acceso de CNN, MS NOW y Político a determinadas áreas de la Casa Blanca.