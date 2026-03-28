Casi 4 mil desaparecidos con carpeta: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que, de las personas reportadas como desaparecidas en México desde 2006, únicamente 3 mil 869 cuentan con carpetas de investigación o averiguaciones previas, por lo que su gobierno reforzará las obligaciones legales para garantizar investigaciones formales y sancionar a funcionarios que incumplan los procesos de búsqueda.

Durante la presentación del informe sobre personas desaparecidas en Palacio Nacional, la mandataria explicó que estas cifras derivan de un análisis del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, el cual permitió depurar y clasificar los casos existentes.

“De aquellos que no tenemos registros completos ni ninguna prueba posterior, ya sea de vida o sin vida, son 43 mil 128 del 2006 a la fecha”, señaló.

Detalló que, dentro de ese universo, solo una parte cuenta con investigaciones ministeriales abiertas, lo que evidencia fallas institucionales ocurridas durante años anteriores.

“De esos, solo 3 mil 869 tienen carpetas de investigación o averiguaciones previas”, indicó la mandataria.

Sheinbaum explicó que antes de julio de 2025 no era obligatorio abrir una carpeta de investigación al registrar una desaparición, lo que permitió que muchos casos quedaran únicamente como registros administrativos sin indagatorias formales.

Con las reformas legales recientes, dijo, ahora sí existe responsabilidad directa para los servidores públicos que omitan iniciar investigaciones.

“La omisión de un funcionario público también está catalogada penalmente; se puede abrir una carpeta contra un funcionario que por omisión no abrió una investigación”, afirmó.

La mandataria reconoció que aún no es posible establecer cuántas desapariciones están vinculadas al reclutamiento forzado por grupos criminales, ya que muchos registros carecen de información suficiente.

Valora reunirse con madres buscadoras si lo solicitan

Sheinbaum Pardo aseguró que su gobierno reconoce el trabajo de los colectivos de madres buscadoras y señaló que estaría dispuesta a reunirse con ellas en caso de que lo soliciten formalmente, aunque aclaró que hasta ahora no existe una petición adicional para sostener un encuentro directo.

Durante su conferencia, explicó que actualmente existen reuniones periódicas entre autoridades y familiares de personas desaparecidas, por lo que no se ha considerado una reunión extraordinaria con la Presidencia.

“Hasta ahora no nos han pedido una reunión adicional. Se trabaja cada 15 días, cada semana, hay reuniones, y si llegaran a pedir una reunión con la presidenta, pues ya lo valoraríamos”, expresó.

Sheinbaum subrayó que su administración busca mantener un trato equitativo con todos los colectivos y evitar generar diferencias entre ellos.

“No sería como un privilegio recibir a uno sí y a otros no”, afirmó.

Turistas pueden venir de manera segura a México

Después de haber presentado una actualización de las personas desaparecidas, la presidenta aseguró que los turistas “pueden venir de manera segura”, ante campañas de inseguridad en el país.

Sheinbaum indicó que su gobierno tiene “una serie de acciones especiales de protección al turista y en general en nuestro país”, también en el marco de la Copa FIFA 2026.

Al señalar “propaganda en contra de México”, la expuso indicadores turísticos que reflejan un aumento de 10 % a enero de este año en llegada de visitantes internacionales a México, comparado con los 8.4 millones en enero de 2025.

Mantiene Grupo Interdisciplinario ante derrame petrolero

La presidenta indicó que se mantiene el Grupo Interdisciplinario que investiga el derrame de combustible en el Golfo de México, ante otros posibles escenarios.

Sheinbaum Pardo señaló que también se investiga una emanación en el complejo de Cantarell por este hecho.

“Este Grupo Interdisciplinario, para investigar particularmente estos derrames, va a permanecer de manera permanente. Ya existe, cuando hay un incidente como estos, se instala de inmediato un puesto de mando para poder atender eso. Ya existe y existía desde antes como un protocolo, pero ahora vamos a mantener este equipo de trabajo”, dijo.

Mencionó que este Grupo lo integra Pemex, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Secretaría de Marina, la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación y la Secretaría de Energía.

Sobre incursión de militares de EE. UU. en frontera

Después de que este miércoles se denunció una supuesta incursión de militares de Estados Unidos en la frontera de Nogales, la presidenta indicó que “se pasaron como dos metros” y no fue intencional.

Sheinbaum Pardo comentó que “de inmediato” se les pidió a los elementos estadounidenses que se retiraran. “Hubo como dos metros, se pasaron como dos metros en la frontera y de inmediato se les pidió que se regresaran y se regresaron”, dijo la titular del Ejecutivo.

“No era alguna cuestión de intervención, no, nada. Sino sencillamente estaban en un operativo y se pasaron unos metros y de inmediato se les pidió que se retiraran y se retiraron”, añadió.