Casi ocho mil niñas fueron madres durante el 2025

El Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) advirtió que, durante 2025, en México 7 mil 887 niñas fueron madres, cifra que, en promedio, representa que cada día 22 niñas de entre 10 y 14 años dieron a luz.

De acuerdo con sus datos, entre 2018 y 2025 se logró disminuir en 24.9 % los nacimientos. Sin embargo, calificó estos hechos de fecundidad forzada como una emergencia nacional que debe atenderse.

En un manifiesto secundado por los sistemas de protección de todo México, señaló que en el país no existen “niñas madres”, sino niñas víctimas de violencia sexual cuyos derechos no fueron protegidos oportunamente.

Por eso, lanzó la campaña “Niñas Sí, Madres No”, que busca garantizarle a las infancias una vida libre de violencia y un futuro pleno mediante una estrategia que busca movilizar al sector salud, educativo, familias, gobiernos, fiscalías, poderes judiciales y todas las personas comprometidas con los derechos de las niñas y las mujeres.

Poner alto a embarazos en menores

Sipinna destacó que para ponerle un alto al embarazo de niñas menores de 15 años es necesario reconocer que no existe, ni puede existir, consentimiento posible.

“Nombrémoslo como lo que es: violación sexual. Una de las violencias estructurales más destructivas que existen”, condenó.

En ese sentido, señaló que en el marco del Día Mundial de Prevención del Embarazo No Planificado en Adolescentes, se realizará visitas a municipios donde estas prácticas se toleran por “concepciones patriarcales y patrimonialistas de las hijas”.

Según alertó, hay municipios donde se otorga impunidad a agresores y, como consecuencia, las niñas son convertidas en madres en contra de su voluntad.

Condenan toda forma de violencia sexual

Sipinna, desde el Sistema Nacional y los 32 sistemas estatales, hizo un llamado de rechazo enérgico a toda forma de violencia sexual contra niños y adolescentes. Además, reconoció que el embarazo en menores de 14 años es un delito que cometen agresores, no destino.

Para combatir este delito, apuntó que se debe buscar la erradicación del problema y no solo enfocarse en acciones de prevención.