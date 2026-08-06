Caso Dafne provoca marchas simultáneas

Alejandra Quintos informó que el jueves 6 de agosto se realizarán tres marchas en diferentes zonas del país para exigir justicia por su hija Dafne Zapata Quintos: En Ciudad Madero, Tamaulipas; en Monterrey, Nuevo León; y en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

“Que arresten a todos los implicados, ya basta de encubrir a los culpables del feminicidio de Dafne”, expresó Alejandra Quintos.

Para la zona sur de Tamaulipas, la señora detalló que la cita es el jueves 6 de agosto a las 18:00 horas frente a la Presidencia Municipal de Ciudad Madero. De ahí van a partir hasta la Academia Militarizada Doenitz, con la sugerencia de llevar agua, gorra, pancartas y vestir de blanco.

En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, la concentración está programada a las 16:00 horas en la Diana Cazadora, de donde saldrá una marcha pacífica hasta el parque Central. Los organizadores piden que los asistentes lleven playera negra o morada, agua, gorra y pancartas.

“Desde Chiapas exigimos justicia para Dafne”, es el mensaje que lanzan.

En el caso de Monterrey, Nuevo León, invitan a los ciudadanos a reunirse a las 16:00 horas en la Explanada de los Héroes (Macroplaza).