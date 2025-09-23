Caso de gusano barrenador se atendió de urgencia

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) aseguró que el caso de gusano barrenador (GBG) detectado en un bovino de Sabinas Hidalgo, Nuevo León, a solo 70 millas de la frontera entre México y Texas, Estados Unidos, fue atendido urgentemente por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) para su erradicación.

Después de que el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos aseguró que tomará las medidas necesarias, con o sin cooperación mexicana, para proteger a su industria ganadera, la Sader afirmó que ya puso en marcha las acciones para evitar un brote mayor en el área donde apareció la larva.

“El Senasica interceptó en Nuevo León un animal con gusano barrenador del ganado (GBG), el cual fue atendido de manera inmediata a fin de evitar que se presente un brote en esa entidad.

“(...) El Senasica resalta que el caso fue detectado a tiempo y explicó que las larvas se encontraban en una fase temprana, lo que implica que no hay posibilidad de aparición de la mosca, lo cual minimiza el riesgo de dispersión del GBG en la zona libre”, informó la Secretaría.

Como parte del protocolo, personal técnico de Senasica y de la Comisión México-Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras Enfermedades Exóticas de los Animales, del Gobierno del Estado y del Comité de Fomento y Protección Pecuaria de Nuevo León, revisó minuciosamente a todo el cargamento, que provenía de Minatitlán, Veracruz, y que constaba de 100 animales, para detectar heridas y gusaneras.

“México ha establecido el protocolo de identificación y comunicación en las engordas aprobadas del norte del país, para detectar y eliminar casos de manera inmediata para prevenir cualquier incidencia”, aseveró la Sader.

Reportan tres casos en humanos en Yucatán

La Secretaría de Salud de Yucatán (SSY) reportó tres casos de miasis (gusano barrenador) en humanos en Yucatán.

El 22 de agosto pasado en Izamal, la Secretaría de Salud de Yucatán confirmó el primer caso humano de miasis por gusano barrenador (GBG) en la entidad, detectado en un habitante de ese municipio, originario del estado de Tabasco.

Asimismo, el 2 de septiembre se identificó un segundo caso de miasis en Yucatán, el cual corresponde a un hombre de 48 años, originario del puerto de Progreso.

El 14 se confirmó el tercer caso humano de gusano barrenador, se trata de un hombre de 47 años que fue diagnosticado con esta infección en su oído.