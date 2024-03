El 15 de septiembre de 2023, Ovidio Guzmán López, hijo del famoso narcotraficante Joaquín “el Chapo” Guzmán, fue extraditado a Estados Unidos desde México para enfrentar una serie de cargos graves en su contra relacionados con sus actividades criminales dentro del Cártel de Sinaloa. Este evento marcó un hito en la cooperación entre las autoridades mexicanas y estadounidenses en la lucha contra el narcotráfico, porque simboliza un esfuerzo conjunto significativo contra el crimen organizado.

Guzmán López fue trasladado desde el penal de El Altiplano en México hasta Chicago, Illinois. En Estados Unidos se enfrenta a una serie de cargos que incluyen narcotráfico, blanqueo de capitales y otros delitos violentos.

Hasta la fecha no hay información pública que indique si Guzmán López cooperará con las autoridades estadounidenses para ayudar a detener a otros líderes del narcotráfico. Sin embargo, la cooperación entre México y Estados Unidos en este caso ha sido destacada por varias autoridades, incluyendo al fiscal general de Estados Unidos, Merrick B. Garland.

“Lo primero que hay que decir es que Ovidio no va a delatar a su tío Aureliano Guzmán, alias ‘el Guano’, porque, aunque no se llevan bien y más bien son enemigos, no dejan de ser familia”, explica Hidalgo.

“Tampoco va a delatar a sus hermanos, ‘los Chapitos’, ni a Ismael ‘el Mayo Zambada’, quien a sus 75 años nunca ha podido ser ubicado y detenido y quien lidera junto con los hijos de Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán el Cártel de Sinaloa”, comenta.

En cambio, a decir del experto en seguridad binacional y narcotráfico, Ovidio sí podría dar información de algunos miembros de otros cárteles: “Podría llegar a decir algo contra Nemesio Oseguera, ‘el Mencho’, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), de quien se sabe que está muy enfermo y que incluso hay versiones de que podría estar muerto”.

De acuerdo con reportes de la DEA, detrás del “Mencho” están Gonzalo Mendoza Gaytán, alias “el Sapo”, como el segundo a bordo del CJNG y Audías Flores Silva, alias “el Jardinero”, como el más seguro sucesor del “Mencho”.