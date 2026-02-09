Casos de sarampión aumentan en la CDMX

La secretaria de Salud, Nadine Gasman, precisó que hasta ahora, se han registrado 166 casos de sarampión en la Ciudad de México, de los cuales, 122 han tenido lugar en lo que va de 2026.

Explicó que en 81 % de los casos reportados, la persona enferma no estaba vacunada, de ahí la importancia de reforzar la prevención.

Gasman Zylbermann precisó que el sarampión es una enfermedad viral “altamente contagiosa” que se transmite por aire a través de pequeñas gotas de saliva al toser, estornudar o hablar.

CDMX arranca jornada masiva de vacunación

Por lo anterior, el Gobierno de la CDMX puso en marcha oficialmente la campaña de vacunación contra el sarampión, con el despliegue de mil 500 brigadistas que estarán aplicando el biológico en más de un centenar de módulos instalados en medios de transporte y lugares de alta concentración de población en la ciudad.

En total, estarán operando 21 puntos de vacunación con horario de 9:00 a.m. a 23:00 horas distribuidas en las 16 alcaldías; 50 módulos estarán ubicados en lugares de “alta concentración”, como lo son las zonas aledañas a mercados, la plancha del Zócalo y el Bosque de Chapultepec.

Otros 100 puntos estarán localizados en distintas estaciones del transporte público: 70 en estaciones del Metro, 10 en Metrobús, 10 en estaciones de transportes eléctricos y 10 puntos en estaciones de RTP.

Casos en Hidalgo encienden alertas

Y ante la contingencia por casos de sarampión en municipios de Hidalgo, la demarcación de Tlahuelilpan implementó medidas preventivas obligatorias, como el uso de cubrebocas en el tianguis de los días martes en esa localidad.

La Secretaría de Salud dio a conocer que en Hidalgo se registran siete casos confirmados de sarampión en los municipios de Pachuca, Actopan y Santiago de Anaya. Se trata de tres menores de edad y cuatro adultos.

Sobre esta enfermedad, el gobernador del estado, Julio Menchaca, indicó que su administración mantiene vigilancia ante las alertas registradas en otras entidades.