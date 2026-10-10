Castiga TEPJF a cartonista por presunta violencia

La Sala Regional de Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial (TEPJF) determinó que el monero Paco Navarrete cometió violencia política en razón de género contra la diputada de Morena, Itzul Barrera, tras publicar un cartón político en su espacio llamado “La Resortera”.

Por lo que se le impuso una sentencia condenatoria en la que debe ofrecer una disculpa diaria por 15 días en redes sociales a la afectada y se le inscribió en el registro de violentadores.

Ante ello, Navarrete lamentó que se le coloque a la par de “verdaderos delincuentes y abusadores”.

Acusan censura

Diversos compañeros del gremio periodístico han señalado censura, mientras que el cartonista agradeció las muestras de solidaridad.

“La violencia política de género se convirtió en un instrumento del régimen contra la crítica. El INE se volvió el inquisidor”, acusó.

A través de redes sociales, la legisladora Itzul Barrera señaló que lo que hizo el monero fue retomar una fotografía de cuando aún no era funcionaria para hacer sátira política.

“Hizo un cartón donde usó una foto mía, que buscó, donde se me ven todas las piernas y más allá del contexto de si fue una broma en Twitter. Saca una foto mía, de mi cuerpo y pone la ‘di-puta-da’”, señaló.

Afirmó que para ella la libertad de expresión es muy importante, y que en su casa aprendió a que el periodismo es una de las “profesiones más valientes que hay en este país”.

“Pero eso no quiere decir que pueden seguir usando los cuerpos de las mujeres, como parte de un ataque a un funcionario o de una persona”, dijo la legisladora.

Afirmó que la resolución es parte de las instituciones