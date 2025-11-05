Castillo saluda a CSP por conceder asilo a Chávez

El expresidente de Perú, Pedro Castillo, saludó, desde la audiencia del juicio que se le sigue por su fallido intento de golpe de Estado, a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, por haber concedido el asilo político a su exprimera ministra Betssy Chávez, también acusada de rebelión y conspiración en el mismo juicio.

“Mi saludo a la hermana presidenta Claudia, de la República de México, por su irrestricto respeto a los derechos de la vía diplomática”, dijo Castillo ante el tribunal que lo juzga cuando era su turno de acreditar su presencia en la audiencia.

Pese a que la jueza Norma Carbajal le dijo que su turno de palabra había acabado, Castillo agregó que “en la declaración de la Organización de Estados Americanos (OEA) en los artículos 2, 4 y 12, así como la Constitución Política en el Artículo 36 (que hace referencia al derecho al asilo)….”, y a continuación se cortó su micrófono.

El exmandatario hizo referencia a dichos artículos que reconocen el derecho de todo Estado para conceder asilo, de la Convención sobre asilo diplomático adoptado en la X Conferencia Interamericana realizada en Caracas, en 1954.

El Gobierno de Perú anunció el lunes que decidió romper relaciones diplomáticas con México por otorgarle asilo a Chávez, exprimera ministra del izquierdista Castillo y procesada por su supuesta participación en el fallido golpe.

El ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Hugo De Zela, explicó que esta decisión se ha tomado “frente a este acto inamistoso y teniendo en cuenta las reiteradas acciones en que el actual y el anterior presidente de ese país han intervenido en los asuntos internos del Perú”.