Catean bodega en CDMX de Roberto Farías Laguna

La titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos, informó del cateo a una bodega perteneciente al exvicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna.

De acuerdo con la fiscal, Farías arrendaba el espacio en la Ciudad de México y no solo lo utilizaba para resguardar objetos personales, sino que también guardó expedientes considerados como confidenciales.

En el almacén hallaron armas, objetos de lujo, listas de aduanas marítimas, expedientes de personal naval y de altos mandos de la institución, documentación de seguridad nacional clasificada como reservada.

Dicha documentación podría estar relacionada con la labor del exvicelamirante, el cual, según Godoy, era el encargado de gestionar directamente nombramientos y promociones de personal dentro de las aduanas marítimas, la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y la Secretaría de Marina.

Ernestina Godoy informó los avances en la investigación relacionada al caso de huachicol fiscal de los hermanos Farías.

De acuerdo con Godoy, detrás del buque asegurado con 10 millones de litros de hidrocarburo en Tamaulipas, no se encontraba un contrabandista que operara de manera individual, sino una presunta red criminal con capacidad para importar, trasladar, almacenar y distribuir hidrocarburos que habrían ingresado ilegalmente al país.

En esta estructura, señaló, destacaban Manuel Roberto “N” y Fernando “N”, conocidos como “los primos”.

La investigación apunta a que ambos habrían contado con cómplices que intervinieron en designaciones, ascensos y movimientos de personal dentro de las aduanas marítimas, la Agencia Nacional de Aduanas de México y la Secretaría de Marina.

Según la información presentada por la autoridad, Manuel Roberto “N” habría gestionado directamente algunos de esos nombramientos y promociones.