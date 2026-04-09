Catean clínica del doctor de los sueros vitaminados

Como parte de la investigación relacionada con la muerte de al momento ocho personas por la aplicación de sueros vitaminados en Hermosillo, la Fiscalía de Sonora (FGJE) ejecutó una diligencia de cateo en un inmueble en Ciudad Obregón.

Aseguramiento

En el rótulo del inmueble ubicado sobre la avenida Zacatecas, en la colonia Centro intervenido por las autoridades el pasado 7 del mes de abril, aparecía Clínica Homotoxicológica Obregón y el nombre del doctor Jesús Maximiliano “N”.

Durante el registro fueron aseguradas 216 soluciones salinas de las cuales 178 se encontraban preparadas para su administración y 38 sin preparar.

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Además, se encontró medicamento diverso, equipos de venoclisis, jeringas, documentación, una libreta con anotaciones, un dispositivo telefónico y otros indicios de interés para la investigación.