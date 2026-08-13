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NacionalNación

Catean predio por presunta venta ilegal de diésel

Agosto 13 del 2026

Agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) realizaron un cateo en este municipio, donde presuntamente se almacenaba y comercializaba combustible de manera clandestina.

La FGR precisó que el operativo se desarrolló en un predio ubicado sobre la carretera Umán-Tebec, luego de que la autoridad judicial autorizó la orden de cateo solicitada por la FGR.

En estas acciones se detuvo a tres personas, las cuales probablemente se dedicaban a la extracción de diésel de vehículos pesados para almacenarlo en bidones y posteriormente trasladarlo a bordo de una camioneta con la finalidad de venderlo de forma ilegal.

En el predio, las autoridades aseguraron cinco bidones, además de 100 litros de diésel; también fueron localizadas tres mangueras, tres teléfonos celulares y dinero en efectivo.

La denuncia anónima permitió a los elementos de la FGR reunir información sobre esta actividad ilícita y solicitar las diligencias para ingresar al citado predio.

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