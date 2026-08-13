Catean predio por presunta venta ilegal de diésel

Agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) realizaron un cateo en este municipio, donde presuntamente se almacenaba y comercializaba combustible de manera clandestina.

La FGR precisó que el operativo se desarrolló en un predio ubicado sobre la carretera Umán-Tebec, luego de que la autoridad judicial autorizó la orden de cateo solicitada por la FGR.

En estas acciones se detuvo a tres personas, las cuales probablemente se dedicaban a la extracción de diésel de vehículos pesados para almacenarlo en bidones y posteriormente trasladarlo a bordo de una camioneta con la finalidad de venderlo de forma ilegal.

En el predio, las autoridades aseguraron cinco bidones, además de 100 litros de diésel; también fueron localizadas tres mangueras, tres teléfonos celulares y dinero en efectivo.

La denuncia anónima permitió a los elementos de la FGR reunir información sobre esta actividad ilícita y solicitar las diligencias para ingresar al citado predio.