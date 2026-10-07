Catean vivienda de multihomicidio

Como parte de las investigaciones por la muerte de cinco integrantes de una familia en Montemorelos, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León cateó una vivienda donde aseguró cartuchos para arma de fuego, teléfonos celulares, presunta marihuana y dos vehículos.

La diligencia se realizó el 5 de octubre en un domicilio de la colonia Real del Valle.

De acuerdo con la investigación, el inmueble cateado estaría relacionado con el padre del adolescente de 14 años que se encontraba en la vivienda donde comenzó el ataque y que sobrevivió a los hechos. Hasta ahora, la Fiscalía no ha confirmado oficialmente ese vínculo ni ha establecido públicamente si los cartuchos asegurados corresponden al calibre del arma utilizada en los homicidios.

El caso ocurrió en una casa del fraccionamiento Los Nogales, donde fueron localizados sin vida Leodegario Moya Garza y dos menores de 11 y 10 años.

En ese domicilio también se encontraba el adolescente, quien, de acuerdo con las indagatorias difundidas sobre el caso, presenció al menos uno de los homicidios, pero no fue atacado. La investigación establece que Cinthia Abigail Tamez Rivera posteriormente salió de la vivienda con su hijo Gustavo Alán, de dos años y ocho meses.

Ambos fueron encontrados sin vida dentro de una camioneta Jeep en el fraccionamiento Los Fresnos.