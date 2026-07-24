Catean y aseguran palacio municipal de Temoac, Morelos

La madrugada de ayer jueves, la Fiscalía General del Estado y fuerzas castrenses catearon el palacio municipal de Temoac, en cuyas oficinas mataron al edil Valentín Lavín Romero la tarde del miércoles. Esta acción practicada por la Fiscalía Regional Oriente tiene como finalidad obtener más indicios que lleven al esclarecimiento del homicidio, informó la FGE.

Como resultado de dos cateos en oficinas y sitios exclusivos para personal operativo de la comandancia, detuvieron a dos elementos activos por portación de armas no registradas ante la Secretaría de Seguridad y en la revisión de la comandancia regional también encontraron droga.

Los agentes de Investigación Criminal, Policía Morelos, Guardia Nacional, Ejército Mexicano e infantes de la Marina ejecutaron seis órdenes de cateo simultáneos, cuatro de ellos en domicilios particulares y dos en la corporación policial regional.

Otros ediles señalados

De acuerdo con una investigación policial, el alcalde asesinado formaba parte de un bloque político opositor liderado por el senador del PRI, Ángel García Yáñez, vinculado supuestamente al Cartel de La Jefa, como conocen a Arisbel Rubí Vázquez Amaro, actual consejera de ese instituto político y detenida el pasado 20 de mayo en el operativo del Gobierno de México. Ella no fue enviada a ningún penal federal y de acuerdo con versiones extraoficiales, se acogió a los beneficios de testigo protegido.

En ese grupo de alcaldes también se señala a José Carlos Jiménez Ponciano, edil indígena de Xoxocotla, relacionado en las investigaciones con la Federación Guerrerense.

También se encuentra Israel Andrade Zavala, alcalde de Jonacatepec (PVEM), vinculado a La Línea Nueva Generación (Sinaloa) y Cártel Nuevo de Cuautla, asociado a Jonathan Joseph “N”, “La Rata”; Jesús Iturbe Aranda, “La Chuga”, ex alcalde de Amacuzac, vinculado a la Federación Guerrerense y antes con La Familia Michoacana.

En esa investigación también ubican a Enrique Alonso Plascencia, “El 00”, alcalde de Tlaquiltenango por RSP, PRI, PAN, PRD, vinculado a la Federación Guerrerense, antes GU-CJNG.