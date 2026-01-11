Cateo en penal deja al descubierto red de comunicación

En un operativo de seguridad realizado por fuerzas estatales y federales en el Cereso de Pachuca, se desmanteló una red de comunicación presuntamente utilizada para la extorsión y el narcomenudeo.

La intervención, encabezada por la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad, a cargo de Salvador Cruz Neri, permitió el aseguramiento de dispositivos de comunicación, drogas y armas hechizas, presuntamente utilizadas para cometer extorsiones y operar una red de narcomenudeo desde el interior del penal.

Se dio a conocer que, en coordinación con la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), se decomisaron 54 teléfonos celulares, 89 tarjetas SIM, 63 dispositivos de almacenamiento USB, 20 adaptadores micro USB y 13 adaptadores micro SD, utilizados para mantener comunicación con el exterior y almacenar información relacionada con actividades ilícitas.

Asimismo, se informó el decomiso de 359 puntas hechizas, consideradas de alto riesgo por su potencial para generar violencia dentro del centro penitenciario, lo que ponía en riesgo tanto al personal administrativo y de custodia como a las personas privadas de la libertad.

De igual forma, fueron localizadas dosis de marihuana y cristal, así como objetos para su consumo, entre ellos pipas y cigarros electrónicos.

La Secretaría de Seguridad Pública destacó que los objetos asegurados fueron puestos a disposición de las instancias correspondientes y advirtió que este tipo de operativos continuará realizándose de manera aleatoria en los distintos centros penitenciarios de la entidad.