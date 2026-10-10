Catrinas de Aguascalientes recorren ciudades de Estados Unidos

Las Catrinas Monumentales de Aguascalientes comenzaron su gira por Estados Unidos (EE. UU.), en su primera parada llegaron al Albuquerque International Balloon Fiesta, uno de los festivales de globos aerostáticos más reconocidos del mundo.

Tras su paso por esta ciudad de Nuevo México, la exhibición continuará durante octubre en Chicago y Nueva York, esto como parte de las celebraciones del Día de Muertos.

Las piezas destacan por sus dimensiones, vestuario, colorido y detalles artesanales, con los que muestran las tradiciones mexicanas a visitantes de distintas nacionalidades y a la comunidad migrante que vive en EE. UU.

La muestra busca acercar las expresiones culturales de Aguascalientes a los connacionales que residen fuera del país, así como compartir con el público estadounidense una de las tradiciones más representativas de la República Mexicana.

Esta exhibición se realizó en coordinación con el Instituto Aguascalentense de las Personas Migrantes (Iapemi), el Consulado de México en Albuquerque y los organizadores del festival.