Catrinas salen en procesión en la CDMX

Decenas de personas se reunieron en las principales vialidades de la CDMX para observar el arte detrás de las icónicas imágenes de catrines y conmemorar tradiciones.

Lo que hace unos años fue un pequeño desfile para conmemorar las tradiciones, hoy es parte de la identidad de la capital, en donde miles de personas se congregaron en Paseo de la Reforma para observar el arte detrás de las icónicas imágenes de catrines.

Miles de personas llegaron a la avenida Reforma desde las 4:00 de la tarde para tomar un lugar y estar listos para la mega procesión de catrinas, ya una tradición en estas fechas.

Algunos ya portaban sus disfraces; otros, ahí mismo y en medio de la calle terminaba de prepararse, “todo este día es fiesta, y esto no lo perdemos por nada”, expusieron algunos asistentes.

Los extranjeros no podían ser la excepción, “venimos de Alemania a vivir esta fiesta”, expusieron unos jóvenes quienes ya enfiestados advirtieron que saldrán para Atlixco, donde dicen verán las catrinas monumentales.

Las mascotas tampoco podían faltar, xoloitzcuintles, chihuahuas y de todas las razas eran los más adornados y disfrazados.