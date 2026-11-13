Causa El Niño desbordamiento de ríos en Argentina

Un total de cuatro mil 547 personas permanecen evacuadas en cuatro provincias del centro y noreste de Argentina por las inundaciones producidas por el desborde de los ríos debido al fenómeno climático de El Niño.

Según informó este jueves el Gobierno argentino, la provincia más afectada es Chaco (norte), con dos mil 242 evacuados.

Le siguen las provincias de Corrientes (noreste), con dos mil 005 evacuados; Santa Fe (centro), con 164 personas evacuadas; y Entre Ríos (noreste), con 136.

Los ríos Paraná y Uruguay atraviesan estas provincias y sus afluentes registran desde hace varias semanas un considerable aumento de su caudal debido a las intensas precipitaciones registradas particularmente en Brasil -donde nacen estos ríos- por el fenómeno de El Niño.

El mayor nivel de los afluentes ha provocado desbordes que afectan a pueblos y ciudades ribereñas.

Las cifras sobre el estado de situación en estas provincias fueron presentadas por la Agencia Federal de Emergencias (AFE) en una reunión en el Comando Operativo.