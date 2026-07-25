CCE emite postura tras conclusión de tercera ronda

Durante el diálogo rumbo a la revisión del T-MEC, México y Estados Unidos pusieron sobre la mesa el tema arancelario, resolución de problemas laborales y el aumento del contenido estadounidense en los productos.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), José Medina Mora, explicó que entre los temas que se trataron esta semana, durante la ronda del 21 al 23 de julio, se habló de la necesidad de que se aplique a los dos países el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida, mediante el cual se resuelven denegaciones de derechos de asociación sindical en México.

El problema es que en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) se negoció que, a través de esa figura, todos los casos son contra México, porque solamente los trabajadores mexicanos pueden pedir que se inicie una investigación contra empresas establecidas en territorio mexicano.

Exportaciones

Medina Mora añadió que Estados Unidos quiere que aumente el contenido americano de las exportaciones en la región, pero “el gobierno mexicano ha sido muy claro que eso es inaceptable, que tenemos que hablar de contenido regional”.

Agregó que “se ha puesto sobre la mesa la estacionalidad de productos del campo y también el gobierno mexicano ha sido muy claro que el libre comercio no incluye que haya estacionalidad en los productos, sino que precisamente conforme se van produciendo en distintas regiones de los tres países puedan estar disponibles para todos los consumidores”.

Dijo que también se habló de las afectaciones de los aranceles al acero, aluminio y sector automotriz.

“Lo que observamos es que las armadoras americanas que están en México pagan un arancel más alto por exportar a Estados Unidos que sus competidores de Japón, Corea y Europa. Además de que esos países no tienen que cumplir reglas de origen. Entonces, son de los temas que consideramos que se deben de alinear y que esto va a llevar cierto tiempo”.

Seguirán las conversaciones y de lo que se trata es de “llegar a un buen acuerdo hacia fin de año, principios del siguiente año, sin prisa por malos arreglos”.