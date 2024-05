Ceci Flores solicita intervención de la CIDH

Ceci Flores, madre buscadora de Sonora, solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) enviar un grupo de expertos con la finalidad de analizar los restos hallados en un crematorio clandestino, al sur de la Ciudad de México, en el volcán Xaltepec, en los límites de Iztapalapa y Tláhuac.

Resaltó que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició las investigaciones por la noticia criminal y el miércoles descartó que los huesos encontrados sean humanos, al tiempo que aseguró que tampoco se trata de un crematorio clandestino.

“Sin embargo, no hay certeza en la información, motivo por el cual acudo ante esta Honorable Comisión para solicitar su digna intervención”, refirió Ceci.

Señaló que desde el lunes 29 de abril tenía conocimiento de la existencia del “crematorio clandestino”, sin embargo, debía confirmarlo con las personas del lugar, como con los indicios que pudiera encontrar.

La madre buscadora destacó que el martes 30 de abril ubicaron la zona, en donde se encontraron cadáveres de perros, así osamentas, además de credenciales, libretas, ropa y zapatos de niños y mujeres, en los límites de las alcaldías Iztapalapa y Tláhuac.

Al llegar al lugar observaron que la ceniza se encontraba caliente, por lo que algunos voluntarios se quedaron sin zapatos al derretirse con el calor de la fosa.

La activista subrayó que las cenizas tenían partes de hueso que se encontraban en su última etapa de la calcinación, de los cuales se tomó video y fotografías, así como una muestra que se recolecto para mandar a analizar de manera especial.

Indicó que eran varios los que estaban arriba del cerro, algunos de los compañeros habían bajado ya, otros iban a subir a ver el crematorio y cuando todavía no subían se acercó un chico a tomarles fotos a todos los que estábamos arriba y abajo.

“Por medio de las redes sociales di a conocer sobre el hallazgo de ropa de niños, mujeres en los límites de Iztapalapa y Tláhuac, sin embargo, autoridades me impidieron el paso al lugar”, remarcó.

Cuestiona dictamen de Fiscalía

Al asegurar que la respuesta de las pruebas periciales se entregó en tiempo récord, Cecilia Patricia Flores cuestionó la veracidad de los resultados del estudio que realizó la Fiscalía de CDMX en el supuesto crematorio clandestino del volcán Xaltepec, que arrojaron que los restos óseos encontrados son de animales.

“Llevo un mes, 11 días y siete horas esperando que me digan si este cráneo que encontré es de mi hijo. Lo voy a traer a la CDMX porque aquí lo pueden resolver en menos de una hora. Ya me les adelanté, les juro que no es una lagartija”, escribió en su perfil de la red social X.