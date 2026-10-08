Ceci Flores y su hija certificadas como buscadoras

Ceci Flores, fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, así como su hija Milagros de Jesús Valenzuela Flores, se convirtieron en las primeras familiares de personas desaparecidas en México en recibir la certificación oficial del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (Conocer) bajo el Estándar de Competencia EC1542. Dicho reconocimiento acredita su experiencia en la búsqueda de personas.

La certificación significa que, por primera vez, una madre y una hermana buscadoras tienen validación por su trabajo de acompañamiento, capacitación, evaluación y por el cual recibieron el documento oficial que actualmente no poseen las madres buscadoras. “Hoy abrimos un nuevo camino en la búsqueda de personas en México”, afirmó la activista.

La noticia fue anunciada por la misma Ceci Flores a través de sus redes sociales, en donde compartió que más que un papel, el certificado significa “reconocer que las familias también hemos construido conocimiento, experiencia y capacidades en la búsqueda de nuestros desaparecidos”.

Aprueban las habilidades

El Estándar de Competencia EC1542 “Búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas” de Conocer, es una certificación oficial que evalúa y reconoce las habilidades, conocimientos y experiencia necesarios para llevar a cabo labores de búsqueda de personas.

“Hoy son dos. Mañana queremos que sean decenas, cientos y miles de familias buscadoras capacitadas y certificadas en todo México. No queremos sustituir a las autoridades ni asumir una responsabilidad que corresponde al Estado. Queremos tener más herramientas para hacer aquello que ninguna madre debería tener que aprender a hacer: buscar a sus hijos”, afirmó Flores.

Finalmente, reconoció la labor de las familias buscadoras al contar que durante años, han “aprendido a buscar mientras buscamos” y han recorrido desiertos, montes, caminos y fosas, así como “lugares que jamás imaginamos pisar” con el objetivo de encontrar a sus familiares.