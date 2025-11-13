Ceden liderazgo de Confederación de Ejércitos Americanos

El general de división de Estado Mayor, Francisco Jesús Leana Ojeda, comandante del Ejército y presidente de la Conferencia de Ejércitos Americanos, presidió la ceremonia de Imposición de la Medalla Hermandad Ejércitos Americanos y entregó la responsabilidad de ese organismo a Paraguay.

El general Leana Ojeda señaló que este trabajo se desarrolló con éxito en los ejercicios de radiocomunicación, curso de telegrafía y en el ejercicio de ayuda humanitaria, multinacional y operación Péekámba.

Destacó que se hizo patente la capacidad de los ejércitos para trabajar hombro con hombro en respuesta a emergencias de alto grado de complejidad.

“Los resultados y conclusiones son de total beneficio para nuestros Ejércitos, y organismos y sin duda alguna contribuirán a fortalecer nuestras capacidades, de igual manera reiteró el compromiso de mantener los lazos de amistad y cooperación en nuestras naciones para continuar con el trabajo en conjunto para enfrentar los desafíos actuales y futuros”.

“Procurar la estabilidad regional frente a desafíos cambiantes, que marca el entorno mundial”, aseveró ante cientos de elementos de diversos países en las instalaciones de la Secretaría Ejecutiva Permanente de la Conferencia de Ejércitos Americanos (SEPCEA) en el Campo Militar No. 1-A.

Abundó que estos desafíos demandan, procesos de transformación constante en sus componentes en correspondencia con la necesidad de la sociedad y en atención a fenómenos críticos que amenazan la seguridad de las poblaciones en múltiples ámbitos.

El general refirió que fue un privilegio para la comandancia del Ejército Mexicano, haber desempeñado la presidencia de la conferencia de Ejércitos Americanos por segunda ocasión.

Indicó que el organismo militar internacional desde su creación en 1960 se ha constituido con un foro de análisis, diálogo e intercambio de ideas y experiencias en el ámbito de la Defensa.

Además de brindar la oportunidad de aprender unos de otros, compartir mejores prácticas, estandarizar, procedimientos y así fortalecer las capacidades de los Ejércitos.