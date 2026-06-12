Cedió Pemex a duplicar pensiones

La Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros (UNTPP) dio a conocer a sus agremiados que Pemex acordó duplicar la pensión a los jubilados y reembolsar descuentos ya realizados, además de regresar los pagos catorcenales.

Sin embargo, Petróleos Mexicanos (Pemex) fue consultado por esta situación y al momento de esta nota no ha dado una respuesta.

De acuerdo con la UNTPP, la petrolera estatal mexicana “se comprometió a modificar lo que ellos calculan como monto máximo de las pensiones jubilatorias, de 67 mil 145 a 134 mil 290 pesos como pensión jubilatoria máxima mensual”.

El supuesto ajuste que señala la Unión en un comunicado sería contradictorio a un decreto presidencial publicado en abril pasado, el cual indica que ninguna pensión deberá ser mayor a la mitad del salario del titular de la Presidencia de la República que es de casi 140 mil pesos mensuales.

La Unión de Técnicos señala que dichos compromisos ahora se encuentran pendientes de cumplirse, pues Pemex estima realizarlos para los primeros 15 días de julio del presente año.