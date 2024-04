Celebra AMLO aprobación a ley para fondo de pensiones

Desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la aprobación de la ley que permite la creación del Fondo de Pensiones del Bienestar, ya que con ello —dijo— se pretende compensar el daño que produjo a los trabajadores las reformas en materia de pensiones que hicieron los presidentes Ernesto Zedillo y Felipe Calderón.

En ese sentido, explicó que se trata de corregir un agravio, porque con esas reformas se provocó que un trabajador que se jubilaba con un salario de 10 mil pesos, se pensionaba con 2 mil 700. Ante lo cual, se prevé beneficiar a entre 26 y 28 millones de mexicanos que no tenían garantizada una pensión suficiente.

El Ejecutivo federal confió que el primero de mayo (Día del Trabajo) se presente un informe a los trabajadores y darles la buena noticia de que sus pensiones están garantizadas y se van a incrementar.

Posteriormente, reconoció que la oposición puede acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a impugnar esta reforma, pero no hay elementos para que este órgano declare la inconstitucionalidad de esta reforma; “hay el riesgo de que la Corte declare inconstitucional la ley sin fundamento, porque la Corte está al servicio de las minorías. Los ministros son como empleados de los potentados, van a acudir para favorecer a empresas extranjeras a la Corte, pero vamos a ver qué actitud asumen los ministros. De todas maneras, tenemos la obligación moral de hacerlo y no quiero irme y que digan: ‘Por qué no resolvió esto’. Va a depender del Poder Judicial. No hay ningún fundamento para declarar inconstitucional la ley. Solo la fobia de algunos ministros de la SCJN en contra de lo que representamos”.

Recordó que durante todo el periodo neoliberal se aprobó un conjunto de medidas que afectaron a los trabajadores, y “todavía estos cinicazos se atreven a oponerse a estas acciones en beneficio de los trabajadores, además de mentir y defender a ultranza sus intereses”.