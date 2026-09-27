Celebra Calderón prisión domiciliaria a Ruffo Appel

El expresidente Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), uno de los defensores del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, ligado a una red de huachicol, celebró la medida de prisión domiciliaria otorgada por una jueza de control para que el expanista continúe su proceso en su domicilio, ubicado en Ensenada.

“Celebro la resolución del juez que conmuta a prisión domiciliaria a Ernesto Ruffo Appel. Su permanencia en Penal de Alta Seguridad era totalmente desproporcionada e injusta”, escribió el panista por medio de redes sociales.

En otra publicación en su cuenta de X, el expresidente reconoció la lucha de la hija de Ruffo Appel, Verónica Ruffo: “Es una muy buena noticia el que Ernesto Ruffo salga del Penal del Altiplano. Sorprende para bien que el juez decida eso. En gran parte es por el tesón y el coraje de su hija Verónica, mi reconocimiento a ella”, sostuvo.

El viernes el abogado del político, Juan Marcos Gutiérrez, afirmó que presentaron un reporte médico contundente sobre las condiciones de salud de Ruffo Appel, mismo que fue avalado por la Fiscalía General de la República (FGR) y con el cual finalmente la jueza le concedió la prisión domiciliaria.

Luego de una audiencia de revisión de medidas cautelares, la jueza del Centro de Justicia Penal Federal con sede en Almoloya de Juárez, Alejandra Ramírez de la Vega, le quitó la prisión preventiva oficiosa y estimó un plazo de 48 horas para que el exgobernador salga de su arresto en el Altiplano y se dirija a su domicilio en Ensenada.

Acusó de justicia “discriminatoria”

Cabe destacar que un día después de su detención ocurrida el pasado 16 de julio, el expresidente Calderón fue una de las figuras políticas que salió de inmediato en defensa del exgobernador de Baja California, asegurando que enfrentaba una justicia “discriminatoria” y “selectiva” que no ocurre con figuras del partido de Morena.