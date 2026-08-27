Celebra CIRT nuevos lineamientos para las audiencias

La Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) celebró la aprobación de los nuevos Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias.

A través de un comunicado, afirmó que en estos, aprobados por el pleno de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), existe un balance entre libertad de expresión, regulación y viabilidad económica de la industria mexicana de la radio y la televisión.

Además, la Cámara agradeció a los casi nueve mil participantes de dicho ejercicio, el cual consideró como un precedente de futuros ejercicios, debido a la disposición del Gobierno de México de escuchar a los medios de comunicación, especialistas, radioescuchas y televidentes acerca de aspectos alusivos al derecho a la información y la libertad de expresión.

“Desde 1996, esta es la ocasión que más gente ha dado su opinión y ha hecho sentir sus preocupaciones y deseos. Quieren medios de comunicación independientes de cualquier revisión oficial, que también informen con puntualidad los aconteceres de la vida nacional”, comentó.

Asimismo, expresó su disposición con el fin de continuar en contacto con su audiencia y esta última Comisión, encabezada por Norma Solano. Adelantó la ejecución de talleres en mil 200 estaciones.

“No dudamos que, con estos nuevos Lineamientos, los nuevos defensores de las audiencias actuarán con profesionalismo e imparcialidad y permitirán a espectadores denunciar noticias que consideren falsas”, concluyó la CIRT.

CRT aprueba lineamientos, con ajustes

En conferencia de prensa, la comisionada presidenta de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), Norma Solano Rodríguez, informó que a cinco días de que concluyó la consulta pública, se aprobaron los lineamientos anteriores, los cuales entrarán en vigor 30 días naturales después a su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Rechazó que haya censura o se vaya contra la libertad de expresión, lo cual consideró como “un mito”.