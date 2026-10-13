Celebra Copppal su 47 aniversario

En el 47 Aniversario de la fundación de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (Copppal), su presidente, Alejandro Moreno Cárdenas, llamó a redoblar la lucha contra las amenazas a la democracia y los grandes desafíos que enfrentan los pueblos de América Latina y el Caribe.

Recordó la lucha de los fundadores de la Copppal en favor de la paz, contra la dictadura y el colonialismo “que hoy nos sigue agobiando” y en favor del multilateralismo y la solución pacífica de las controversias.

El presidente de la Copppal advirtió sobre la crisis del multilateralismo que hoy enfrentan América Latina y el Caribe, y que se manifiesta como una parálisis estructural de sus mecanismos de integración regional, impulsada por la polarización ideológica, la pérdida de efectividad institucional y el auge de políticas exteriores unilaterales.

Dijo que el multilateralismo, que históricamente funcionó como un pilar constitutivo de la identidad latinoamericana y caribeña para buscar autonomía y coordinar posiciones frente al mundo, ha dado paso a un escenario de fragmentación y desconfianza en las reglas compartidas.

Reafirmó que en medio de la crisis que enfrenta el multilateralismo, la Copppal continúa su lucha en favor de la democracia, ante el resurgimiento de autocracias y la creciente polarización social, “estimuladas por la desesperación y el desaliento ciudadano”.