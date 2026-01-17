Celebra Delfina Gómez ley contra la extorsión

Delfina Gómez, gobernadora del Estado de México (Edomex), celebró la ley contra la extorsión recién aprobada en la entidad porque, dijo, va a permitir la alineación del gobierno estatal con la ley nacional.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este viernes 16 de enero desde el Edomex, Gómez indicó que se avalúan otros perfiles en su gabinete, tras la llegada de Juan Hugo de la Rosa como nuevo secretario de Movilidad.

Indicó que los cambios en su gabinete obedecen en ocasiones a las necesidades que tiene el estado para fortalecer algunas áreas.

A seguir evaluando

“En otras situaciones, porque precisamente los propios funcionarios tienen ya otra intención de hacer un alto y virar (...) Y por otro lado, también porque hay una evaluación. En el caso del día de ayer (con la llegada de De la Rosa) fue precisamente porque hay compañeros que ya tenían intención de aspirar a otra función (...).

“Vamos a seguir evaluando, seguir comentando y va a haber otros”, dijo la mandataria.

La gobernadora mexiquense reconoció como “profesionales” a quienes han salido de su gabinete y a los nuevos funcionarios les pidió honestidad, transparencia, responsabilidad, compromiso y visión para el servicio.

Por unanimidad, las y los integrantes de la Comisión Legislativa de Procuración de Administración de Justicia aprobaron expedir la Ley para Prevenir, Atender y Combatir los Delitos en materia de Extorsión y Delitos Vinculados del Estado de México: que la extorsión se persiga de oficio y reformas para que se atienda con un enfoque prioritario y diferenciado el “cobro de piso”.