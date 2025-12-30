Celebra Gobierno fin de la huelga de Cananea

Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), celebró el fin de la huelga de Cananea que, dijo, "no fue sencillo", así como la solución de la problemática con Grupo México en torno al caso del río Sonora.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este lunes 29 de diciembre en Palacio Nacional, Rodríguez recordó que la huelga de trabajadores de Cananea venía de 2007.

"Se logró concluir la huelga de Cananea, alcanzando la anhelada justicia social para los trabajadores mineros. Fue en julio de 2021 cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador puso en marcha el Plan de Justicia para Cananea, a fin de reconocer la deuda histórica con este pueblo", dijo la secretaria de Gobernación al resaltar los ejes como trabajo digno, atención médica, medicamentos gratuitos, mejoramiento urbano, bienestar, salud ambiental y derecho al agua.

Instrucción

Comentó que la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum fue encontrar soluciones a las problemáticas entre la empresa Grupo México y los trabajadores.

"El Gobierno de México fue firme en la exigencia a Grupo México", reiteró la secretaria de Gobernación.

La directriz, mencionó, es muy clara: "El Estado tiene por obligación apoyar a los que se quedaron atrás, a los que se mantuvieron rezagados en el acceso a la justicia para restituirles derechos y contribuir a conformar nuevos proyectos de vida".

Caso río Sonora

En el caso del río Sonora, mencionó el diagnóstico para retomar la demanda de las comunidades y fortalecer las acciones de restauración, saneamiento del agua y mejora en los servicios de salud en la zona, además que se iniciará en breve la labor especializada correspondiente.

Apuntó que se logró un fondo de recursos de 70 % de Grupo México, 8 % del Gobierno de Sonora y 22 % del Gobierno de México para un plan de justicia ambiental y social.

En total se invertirán 2 mil 222.6 millones de pesos en el plan integral, que contempla en materia de justicia ambiental el establecimiento de mecanismos de restauración en el río Sonora, con estudios para determinar la extensión de los daños en suelos y sedimentos, y la implementación de acciones da saneamiento del suelo contaminado.