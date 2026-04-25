Celebra Harfuch baja en percepción de inseguridad

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), destacó la baja en la percepción de inseguridad en México, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Postura

Por medio de redes sociales, el secretario de Seguridad dijo que la percepción de inseguridad se redujo al nivel más bajo desde el inicio de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Agregó que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, se confirmaron los avances en materia de seguridad y reconoció que los resultados son producto de una “estrategia sostenida” que se coordina con inteligencia y presencia territorial. “Seguimos trabajando”, escribió.

También destacó el crecimiento de la confianza ciudadana en instituciones de seguridad como el Ejército Mexicano y Fuerza Aérea.

La Defensa alcanzó su mayor nivel desde septiembre de 2021 con 85.6 % de confianza ciudadana. La Guardia Nacional pasó de 71.9 a 78.0% en confianza ciudadana, mientras que la Secretaría de Marina aumentó 4 puntos en percepción de desempeño.