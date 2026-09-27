Celebra la UNAM 475 años

Esta semana, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí Vanegas, presidió la ceremonia por los 475 años de su fundación.

“Nuestra fortaleza —dijo el rector— nunca ha provenido de pensar de la misma manera, sino de haber construido entidades académicas y órganos colegiados plurales, capaces de procesar nuestras diferencias mediante razones, normas y objetivos compartidos; que nuestra autonomía encuentre siempre su mejor expresión en el servicio a la sociedad; y que los saberes que cultivamos contribuyan a multiplicar las posibilidades de bienestar, justicia, democracia, libertad de expresión y equidad, así como de una convivencia pacífica”.

Se recomienda ampliamente consultar la información del sitio www.475.unam.mx, donde cualquiera encontrará materiales audiovisuales, exposiciones, personajes y mucha otra información sobre el origen de la universidad en el siglo XVI. Hoy más que nunca es importante conocer las aportaciones de la universidad en la formación de líderes, en la generación de conocimiento, en la promoción de la cultura, e introyectando los valores que aún sostienen a nuestra sociedad.

Desafortunadamente, la educación no ha sido una prioridad en los últimos años. Como fue ampliamente debatido, los resultados de la prueba PISA 2025 muestran un rezago persistente en matemáticas, lectura y ciencias en México. El puntaje obtenido fue el más bajo de los últimos 20 años. Países como China y Japón obtuvieron las mejores calificaciones.

Al respecto, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, señaló que los bajos resultados de comprensión de lectura están relacionados con el uso excesivo de dispositivos digitales. En ese sentido, acusó que los alumnos “se han acostumbrado a interactuar con textos digitales cortos, llenos de imágenes, poco exigentes, que cambian frecuentemente de un tema a otro y que no requieren mucha concentración”. Lo cierto es que el tema de la educación y otros de la mayor relevancia para la sociedad no están en el debate de la clase política. Ahora se encuentran discutiendo una reforma constitucional para que los candidatos renuncien, en su caso, a la doble nacionalidad, tema que no surgió de la sociedad civil, no es una demanda de la mayoría de los mexicanos ni tampoco ayudará a resolver el rezago de la educación en México.

Se espera que la conmemoración de la fundación de la Real y Pontificia Universidad de México, sea un recordatorio sobre cuáles son las instituciones clave para sentar las bases del progreso de nuestro país. En ellas se tienen que encauzar las fortalezas del Estado: políticas públicas para mejorar la educación; leyes para evitar cacicazgos sindicales y paros magisteriales que abandonan a los alumnos; y sentencias que garanticen el derecho a la educación. Si los liderazgos políticos no lo hacen, es deber exigir el fortalecimiento de las instituciones que contribuyan al desarrollo científico y tecnológico, a la creación artística y a la formación de generaciones críticas en la búsqueda de respuestas a los grandes desafíos del país. Son casi 500 años de generación y transmisión del conocimiento desde la universidad, un hecho que debería celebrarse con la mayor importancia nacional.