Celebra Medina Mora acciones contra huachicoleo

El Consejo Coordinador Empresarial celebró las acciones que el Gobierno Federal está implementando para incautar huachicol y que aunque la inseguridad no ha frenado la inversión en México, aún queda trabajo para recuperar el país seguro y en paz que todos requieren.

Así lo expresó José Medina Mora, vicepresidente del Consejo Coordinador Empresarial en México, durante su visita a Reynosa.

Aseguró que los organismos empresariales como Coparmex, Canaco, Concamin, Consejo Nacional Agropecuario, Mexicano de Negocios, Asociación de Bancos y de Seguros o empresa formales, no participan en ese tipo de mercado.

"Es algo que se debe combatir y celebramos que el Gobierno esté tomando medidas para incautarlo".