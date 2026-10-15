Celebra papa León XIV misa en el hospital Gemelli

El papa León XIV celebró una misa en una sala de la décima planta del hospital Gemelli de Roma, donde permanece ingresado tras ser operado de un adenocarcinoma pulmonar, un tipo de cáncer de pulmón, según informaron fuentes vaticanas.

El pontífice fue sometido el martes por la tarde a una intervención quirúrgica en la que se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica de cirugía videoasistida.

Durante su convalecencia, León XIV permanece en la décima planta del hospital, pero no en el apartamento que habitualmente se reserva a los papas durante sus hospitalizaciones.

Por este motivo, la misa se celebró en una sala habilitada para la ocasión, dado que la capilla que se utiliza habitualmente para las celebraciones religiosas de los pontífices durante sus estancias en el Gemelli también se encuentra en una zona afectada por las obras.

El Vaticano prevé que el papa permanezca ingresado durante aproximadamente una semana y ha cancelado sus compromisos oficiales hasta el próximo 20 de octubre.