Celebra Sheinbaum alianza de Volaris y Viva Aerobús

La reciente alianza comercial firmada entre las aerolíneas Volaris y Viva Aerobus será revisada por la Comisión Nacional Antimonopolio, informó la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Tiene todavía que venir un análisis de la Comisión Nacional Antimonopolio, que pues lo presentarán en su momento, y la comisión hará su revisión, pero yo creo que tiene que estar en el marco de la ley”, dijo en conferencia de prensa.

La mandataria explicó que representantes de ambas empresas acudieron a Palacio Nacional para informarle sobre dicha estrategia, que tiene el objetivo de aumentar la capacidad de servicio y la flota de aviones.

Defienden entrega de agua a EE. UU.

En otro tema, y ante la entrega de agua a Estados Unidos en el marco del Tratado de Aguas, la presidenta aseguró que el Gobierno Federal ha actuado con pleno sustento legal y total transparencia, y subrayó que las decisiones tomadas buscan minimizar las afectaciones a los agricultores del norte del país.

Cuestionada sobre el reconocimiento de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) respecto a la implementación de “acciones extraordinarias”, como la apertura de presas en otros estados para cumplir con los compromisos internacionales, la mandataria afirmó que dichas medidas se adoptaron tras un proceso de coordinación con los gobernadores y dentro del marco que establece el tratado con Estados Unidos.

Embajada a la que irá Gertz

Y a 25 días de la renuncia de Alejandro Gertz Manero, la presidenta dijo que “ya merito” darán a conocer la embajada a la cual irá el extitular de la Fiscalía General de la República.

“Ya merito, ya parece que muy pronto, ya viene. Hasta que no nos den la anuencia no informamos”, informó. Sheinbaum ha mencionado que no puede dar el nombre hasta que haya un acuerdo con el país, es decir, un beneplácito.

Por otra parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se manifestó en contra de la denominada Ley Esposa, una iniciativa que se impulsa en diversos estados del país para establecer que la candidatura a la gubernatura sea encabezada obligatoriamente por una mujer en la siguiente elección.

Al ser cuestionada sobre este tipo de reformas, consideró que no es necesario legislar en ese sentido, al señalar que ya existen mecanismos suficientes para garantizar la paridad de género en los cargos de elección popular.

Encabeza banderazo de inicio a la construcción de presa

Y a través de un enlace desde Palacio Nacional a Baja California Sur, Sheinbaum Pardo encabezó el banderazo de inicio de construcción de la presa “El Novillo” en La Paz, Baja California Sur, que tendrá una inversión entre 2025 y 2027 de 2 mil 400 millones de pesos (mdp), abastecerá 53 litros por segundo y beneficiará a 250 mil habitantes, además de que generará 700 empleos directos y mil 400 indirectos.

El director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, puntualizó que se trata de una obra muy importante, ya que además de la presa se construirá un acueducto de 15 kilómetros y de tanques elevados, por lo que es la obra más importante que se ha realizado en la entidad.

Relación con Cuba es “histórica”

Así también, la mandataria afirmó que la relación política y de cooperación entre México y Cuba no es nueva, sino histórica, y recalcó que se ha mantenido a lo largo de distintos gobiernos, independientemente del partido en el poder.

Asimismo, aclaró que no tiene contemplado visitar la isla en este momento.

Al ser cuestionada sobre el suministro de petróleo mexicano a Cuba, la presidenta sostuvo que dichas acciones se realizan dentro del marco legal, como parte de una cooperación energética y financiera que ha existido durante décadas y que también responde a razones humanitarias.