Celebra Sheinbaum aval del TEPJF para promocionar elección

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró la decisión de magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral para que pueda promover la elección judicial en cualquier acto, como las conferencias mañaneras.

En la Mañanera del Pueblo de este jueves en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo invitó a votar el próximo primero de junio e indicó que en sus mañaneras se podrá explicar cómo son las boletas.

“¡Ya podemos hablar, primero de junio hay que ir a votar por jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministras, ministros de la Corte. Ya vamos a poder informar nuevamente!.

“La próxima semana es Semana Santa, ya vamos a poder hablar de eso”, expresó la titular del Ejecutivo federal.

En el Salón Tesorería, la mandataria federal aprovechó para mostrar el spot del Ejecutivo que invita a “la elección histórica” para decidir “el nuevo Poder Judicial”.

Puntualizó que sí se pueden usar los tiempos del gobierno federal para proveer la participación, más no para invitar a votar por algún candidato o alguna candidata.

También en Morelos llamó a participar

Más tarde y al encabezar el 106 aniversario luctuoso de Emiliano Zapata en Ayala, Morelos, Sheinbaum Pardo acusó que por una semana le pusieron “un zipper” en la boca, por lo que no podía hablar de la elección judicial del próximo 1º de junio.

“Ya lo puedo decir, porque como por una semana me pusieron un zipper para no hablar de la elección a jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministros, ministras. Por primera vez en la historia de México vamos a elegir al Poder Judicial, eso quiere decir democracia es el poder del pueblo.

“Y que todos a salir a participar este próximo primero de junio y ejercer nuestro derecho a elegir a los ministros y ministras de la Corte. Se acabó la corrupción en el Poder Judicial”, expresó.

Desconoce si “Don Neto” lo pide DEA

En otro tema, la titular del Ejecutivo dijo desconocer si al capo Ernesto Fonseca Carrillo, alias “Don Neto”, lo está pidiendo la agencia estadounidense DEA, tras haber cumplido su condena en México.

“No tengo conocimiento de que la DEA esté pidiendo algo así o alguna de las agencias de Estados Unidos. Hoy pregunté en el Gabinete (de Seguridad) y lo que me plantearon es que se cumplió su condena.

“No sé en qué año le habían dado prisión domiciliaria. El señor tiene 95 años, creo, y hasta ahora permanece en su casa, pero fue que se cumplió su condena, no hubo aquí si ninguna otra cosa. Y no tengo conocimiento de que se esté pidiendo por parte de una agencia. O en realidad no es ni una agencia, sería el Departamento de Justicia, supongo”, dijo.

Y al ser cuestionada sobre el caso de Tomás Yarrington, la mataría opinó que “tiene que seguir su curso”, ante la deportación que hizo Estados Unidos a México del exgobernador de Tamaulipas.

“Se había pedido desde hace tiempo, está en uno de los penales cuando fue entregado y ya tiene que seguir su curso”, mencionó la presidenta.

Luego de que un alto funcionario del Pentágono estadounidense dijo el martes que las fuerzas de operaciones especiales no tienen la autoridad para lanzar ataques con drones contra cárteles de la droga en México, Sheinbaum reiteró que su gobierno no acepta intervención ni injerencismo.

Presenta modificaciones a las leyes de adquisiciones

Y en otro tema, la mandataria mexicana resaltó que las reformas a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y a la Ley de Obras Públicas, tienen como objetivo una mayor trazabilidad, agilizar procesos, así como promover las cadenas productivas del país.

“El objetivo de estas modificaciones es hacer una mayor trazabilidad. Y segundo, agilizar los procesos. Los tiempos de concursos, las formas de los concursos a veces retrasan mucho el poder hacer una obra; y una obra que podía empezar en febrero, por toda la burocracia, acaba iniciando en octubre del año y entonces ya no se pueden ejercer todos los recursos que estuvieron disponibles para la obra”.

“En fin, varios, problemas vinculados con la burocracia que generan o generaban -todavía vigentes- las leyes, y mayor trazabilidad para evitar corrupción, y también otras acciones que nos ayudan también a conseguir precios más accesibles de los productos. Y lo que tiene que ver con el Plan México, que es promover las cadenas productivas en nuestro país, que compremos más, el gobierno, lo que hace en México”, explicó.