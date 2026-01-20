Celebra Sheinbaum recaudación récord de 6.045 billones

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó el aumento de los ingresos del Gobierno Federal mediante la recaudación de 2025, que alcanzó 6.045 billones de pesos, lo que calificó como una recaudación récord.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, aseguró que el aumento de la recaudación de 2019 a 2025, representa una “disminución de la evasión” al pago de impuestos.

“2019, 4 billones; 2020, 4.2 billones, y hay que recordar que ese año fue la pandemia y aun así hubo mayor recaudación que en 2019, términos reales solo un 1 % menor. 2021, 4 billones 334 mil, términos reales, prácticamente no hubo aumento; 2022, 4.8 (billones), 3.2 % adicional; 2023, 3.1 % adicional con respecto al año anterior, en términos reales. Qué quiere decir, en términos reales que se descuenta la inflación; 2024, 1 % mayor; 2025, récord de recaudación, 4.8 % más en términos reales”, explicó.

Sin aumentar impuestos y combatiendo la evasión

Además, recordó que en 2026 se proyecta recaudar 496 mil 309 mdp más que el año pasado.

“¿Cómo lo vamos a recaudar? Hay dos áreas de oportunidad, como se dice, donde todavía creemos que hay mucha fuga de recursos que no se pagan al erario; en pocas palabras, que están haciendo corrupción, porque hay quien hace corrupción de fuera, no solo es un asunto del Gobierno, quien no pague impuestos es una forma de corrupción.

“Entonces, ¿a dónde va orientar sus esfuerzos el SAT? A factureras, todavía hay personas que compran facturas o que se dedican a hacer facturas, a través de empresas que en realidad no producen nada, pero que producen facturas y con eso evitan pagar el IVA o pagar el IEPS o pagar alguno de los impuestos, o el ISR”, detalló en la conferencia matutina.

La jefa del Ejecutivo federal destacó que el ingreso adicional que se recibió son buenas noticias para el país, ya que se destinan a los programas para el Bienestar, a obras públicas, salud y educación principalmente. Además, resaltó que la recaudación ha incrementado desde 2019.

El secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora, detalló que para 2026 se proyecta una recaudación de 6 billones 448 mil mdp, un aumento en términos reales de 4.6 % y además se implementarán “mejores prácticas de transparencia en los procesos de auditoría”, documento publicado el 5 de enero.

Descarta nueva Ley de Ingresos

Por otra parte, la presidenta descartó que el Gobierno Federal impulse una nueva Ley de Ingresos o modificaciones al Impuesto al Valor Agregado (IVA) y al Impuesto Sobre la Renta (ISR), y aseguró que no habrá aumentos de impuestos a lo largo de su administración.

Al ser cuestionada sobre la posibilidad de ampliar la base de contribuciones o realizar cambios fiscales en este año o en el resto del sexenio, la mandataria fue enfática al señalar que no se contemplan modificaciones en materia tributaria.

Sheinbaum Pardo aclaró que la única actualización realizada este 2026 corresponde al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado a los refrescos y cigarros, la cual obedece únicamente al ajuste inflacionario y no a la creación de nuevos gravámenes.

Explicó que esta actualización tiene un enfoque de salud pública, al buscar reducir el consumo de bebidas azucaradas y cigarros, sin afectar de manera significativa la economía de las familias.

Salinas Pliego debe saldar deuda esta semana

Sobre el empresario Ricardo Salinas Pliego, el titular del SAT, Antonio Martínez Dagnino, dijo que tiene esta semana para pagar el adeudo de 51 mil millones de pesos que tiene con el Gobierno Federal.

Detalló que se le notificó el pasado 15 de enero, y a partir de ahí, Salinas Pliego tiene cinco días para saldar su deuda.

Por su parte, la presidenta informó que en caso de cumplimiento, el empresario podrá solicitar hasta 39 % de ajuste de la deuda.

“Esperamos que pague. En caso de intención de pago podrá solicitar ajustes”, dijo.

Que se investigue a hijo de AMLO

En otro tema, Claudia Sheinbaum dijo que está de acuerdo que se investigue a Gonzalo López Beltrán, hijo del expresidente López Obrador, quien fungió como supervisor de la obra, por el descarrilamiento de Tren Interoceánico, como solicitaron legisladores del PAN en días pasados.

Sin embargo, la titular del Ejecutivo dijo que el cargo de López Beltrán fue para supervisar las etapas de construcción, pero quienes fueron responsables de la parte técnica fueron los ingenieros.

Así también, dijo que el Gobierno de México ofrecerá apoyo a Guatemala por el estado de sitio decretado por 30 días, derivado de motines de grupos criminales en tres penales y el asesinato de siete policías, informó la presidenta Claudia Sheinbaum.