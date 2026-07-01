Celebra Sheinbaum victoria de México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, celebró la clasificación de la Selección Mexicana a los octavos de final del Mundial 2026, tras el triunfo del equipo nacional 2-0 sobre Ecuador.

La titular del Ejecutivo federal acudió a la alcaldía Azcapotzalco, donde siguió el encuentro junto a ciudadanos.

Decenas de familias se reunieron para seguir en pantalla gigante el juego entre México y Ecuador.

Su llegada provocó que varias personas abandonaran momentáneamente la pantalla para acercarse, saludar y buscar una fotografía. Los celulares se levantaron al aire para capturar el momento, mientras algunos asistentes le daban la bienvenida con expresiones de apoyo.

Conforme avanzó el encuentro, la atención volvió a concentrarse en la pantalla gigante instalada por la alcaldía Azcapotzalco.

Sheinbaum Pardo se sumó entonces al ambiente festivo. Cantó “Cielito Lindo” junto con los asistentes, participó en la ola que recorrió varias veces la zona de espectadores y lanzó porras dirigidas a los jugadores mexicanos.

Por momentos, el parque pareció transformarse en una pequeña tribuna mundialista.

No importó si era con llovizna, una tromba de agua o una fuerte tormenta eléctrica. La afición está ilusionada y comprometida con la Selección Mexicana, sin condiciones.

Con la lluvia, los ánimos de la afición no se apagaron, por el contrario; tomaron los túneles del estadio para beber y bailar con amigos y desconocidos. Una vez adentro, sonó “México en la piel” de Luis Miguel, y el público cantó al unísono. De acuerdo con el Comité Organizador, los gritos de las gradas alcanzaron los 149 decibeles.

El grito homofóbico vuelve a aparecer

Lamentablemente, el grito homofóbico se hizo presente por segundo partido consecutivo; esta vez, la víctima fue Hernán Galíndez, guardameta de Ecuador.

Por primera vez en esta Copa del Mundo, en una de las cabeceras del Coloso apareció un grupo de animación tricolor con instrumentos que marcaron el ritmo de las porras para animar a la Selección Mexicana, que volvió a vivir una fiesta mundialista inolvidable.

La afición mexicana hace temblar el estadio Ciudad de México

La anotación de Julián Quiñones no solo puso en ventaja a la Selección Mexicana ante Ecuador, también desató una explosión de esperanza entre miles de aficionados que comenzaron a creer en el sueño de ganar el mundial, el cual puede ser una realidad.

En medio de una atmósfera eléctrica, con las tribunas entregadas y el equipo de Javier Aguirre dominando el encuentro, una frase comenzó a abrirse paso entre cánticos, aplausos y banderas tricolores. “¿Y si sí?”, corearon al unísono los seguidores mexicanos, convirtiendo en eco colectivo el mensaje que ha acompañado al Tricolor durante toda la Copa del Mundo.