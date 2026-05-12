Celebra SRE avances en acuerdo global

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) celebró la autorización del Consejo de la Unión Europea para la firma del Acuerdo Global Modernizado y el Acuerdo Comercial Provisional entre México y la Unión Europea.

El canciller Roberto Velasco celebró en sus redes que con estos instrumentos “México da un paso histórico en su relación con la Unión Europea”.

“Hoy celebramos la autorización del Consejo Europeo para firmar el Acuerdo Global Modernizado y el Acuerdo Comercial Provisional con la UE. Fortalecemos nuestra asociación estratégica y abrimos nuevas oportunidades para nuestro país”, escribió Velasco.

Se tiene previsto que estos acuerdos sean firmados en la Cumbre México-UE el 22 próximo 22 de mayo en Ciudad de México, entre la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y Ursula Von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea.

México y la Unión Europea reforzaron la cooperación que permita ofrecer una relación bilateral con impacto positivo, de cara a la próxima firma del Acuerdo Global Modernizado.