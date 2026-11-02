Celebración de Santa Muerte reúne a 2 mil devotos

Los días dedicados a los fieles difuntos, ahora incluyen los rezos y alabanzas a la Santa Muerte que, en esta ocasión, congregó a más de 2 mil personas en el poniente de Mérida, Yucatán, en los alrededores del cementerio de Xoclán.

Desde las 9 de la noche y hasta la madrugada del domingo, seguidores de ese culto se reunieron frente al camposanto, donde se encuentran instalados permanentemente distintos santuarios y altares dedicados a la llamada Niña Blanca.

La celebración incluyó música de mariachi, de banda, de rap, baladas, pirotecnia, comida y bebidas.

Alrededor de 60 automóviles participaron en una caravana por el sur de la ciudad, con imágenes de la Santa Muerte colocadas en cofres, cajuelas y techos de los vehículos.

Asimismo, desfilaron carruajes tirados por caballos que transportaban figuras de la muerte de gran tamaño.

Adoración, aumenta

Los organizadores y devotos aseguraron que la celebración reunió a personas procedentes de Mérida y de otros estados, entre ellos de Puebla, Campeche, Quintana Roo, Ciudad de México y Tabasco. Reportaron la presencia de visitantes de Centroamérica, particularmente de Guatemala y Honduras.

Entre los asistentes identificaron investigadores procedentes de Ciudad de México y León, Guanajuato, vinculados con instituciones académicas como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), así como una doctora de Polonia, interesados en conocer la evolución y las características de esta expresión a favor de la Santa Muerte.

Los creyentes defendieron su devoción frente a los señalamientos que relacionan a la Santa Muerte con el crimen organizado.

Afirmaron que se trata de una práctica que no perjudica a terceros y sostuvieron que la presencia de seguidores ha aumentado en las congregaciones de Mérida.

Dijeron que, aunque públicamente el culto suele asociarse con sectores populares y comunidades marginadas, entre sus devotos también hay empresarios, políticos y personas de sectores económicos acomodados.

Se comentó que una de las características que los propios seguidores atribuyen a esta devoción es la ausencia de una estructura religiosa formal y de reglas estrictas.

En la celebración, varias personas relataron sobre los favores que aseguran haber recibido gracias a la Santa.

La Secretaría de Seguridad Pública desplegó un operativo para resguardar la avenida Juan Pablo II, una de las principales vialidades del poniente de Mérida, debido a la concentración de asistentes y al desplazamiento de la caravana.